أخبار السعودية اليوم.. الرياض تدين هجمات بروكسل وتدعو للتكاتف ضد الإرهاب

ركزت أخبار السعودية اليوم، حول تعزية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد، وولى ولى العهد السعوديين، ملك بلجيكا فى ضحايا تفجيرات بروكسل.

وقال الملك سلمان إن المملكة تستنكر هذه الأعمال الإجرامية، وتشارك الشعب البلجيكى ألم هذا المصاب، داعيا فى برقية تعزية إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

أخبار السعودية اليوم..

>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، تصريحات أوليج أوزيروف سفير روسيا لدى السعودية إن بلاده تأمل فى إبرام اتفاق مع المملكة بشأن تزويدها بتكنولوجيا متقدمة فى العامين المقبلين.

وقال السفير الروسى لدى المملكة العربية السعودية: "إن السعودية بدأت تبدى اهتماما فى الفترة الأخيرة، وخاصة السنة الفائتة، بالتكنولوجيا المتقدمة من الصناعة الروسية. ونأمل أن نتمكن من إبرام عقود كبيرة فى مجالات مختلفة".

ورصدت أخبار السعودية اليوم، أيضا، غقامة الدورة الثالثة لمهرجان أفلام السعودية بمقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام فى الفترة ما بين 24 و28 مارس، الجارى تحت شعار "فى لمح البصر".

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام، 55 سيناريو و70 فيلما، ضمن 5 مسابقات إحداها للأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة وثالثة لأفلام الطلبة ومسابقة السيناريو والأخيرة مسابقة وثائقية عنوانها "مدينة سعودية".

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