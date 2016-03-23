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طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 47 طلعة جوية على "داعش"

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طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 47 طلعة جوية على "داعش" طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 47 طلعة جوية على "داعش"

> نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 47 طلعة جوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي، مما أدى إلى مقتل عشرات من الإرهابيين وتدمير آليات وأسلحة ومواقع للتنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء أن طيران القوة الجوية والجيش نفذ 18 طلعة جوية بمختلف قواطع العمليات ضد داعش.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 29 طلعة جوية فى مناطق: الموصل وتلعفر وجسر القيارة بنينوى والشرقاط بصلاح الدين وكركوك والصكرة والبو بالى والفلوجة والبغدادى والبوذياب بالأنبار، أسفرت عن مقتل 46 إرهابيا وتدمير أربعة تجمعات للمسلحين وتدمير خمس مواقع إطلاق صواريخ وهاون وآلية مدرعة.

واستهدف طيران التحالف وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تجمعا لمسلحى داعش قرب جسر القيارة أسفرت عن مقتل 12 إرهابيا وجرح تسعة آخرين.
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