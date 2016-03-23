أخبار سوريا اليوم.. الحكومة السورية: منفذى هجمات بروكسل حاربوا فى سوريا

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

كزت أخبار سوريا اليوم إعلان الحكومة السورية مفاجأة، بأن بعض منفذى هجمات بروكسل حاربوا فى سوريا قبل عودتهم لبلجيكا، كما تناولت أخبار سوريا، على تأكيد تركيا أن إنشاء منطقة آمنة فى شمالى سوريا، وإطلاق النار على قوافل المساعدات الإنسانية الروسية فى سوريا.>وقال بشار الجعفرى رئيس وفد الحكومة السورية فى مفاوضات جنيف اليوم الأربعاء، إن بعض منفذى هجمات بروكسل حاربوا فى سوريا قبل عودتهم لبلجيكا. من جانب آخر، قال الجعفرى إن الحكومة السورية ستراجع وثيقة سلمها لها مبعوث الأمم المتحدة وستقرر موقفها إزاءها مع بداية الجولة المقبلة من المفاوضات.>فيما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم، تأكيد رئيس الوزراء التركى داود أوغلو على أن إنشاء منطقة آمنة في شمالى سوريا ضرورة لأمن تركيا.

بينما نفى بشار الجعفرى رئيس الوفد الحكومى السورى ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة وجود أى ضغوط روسية على بلاده لدفع مفاوضات جنيف، قبل ساعات من لقاء بين وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الروسى فى موسكو.

>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض قوافل المساعدات الإنسانية الروسية فى سوريا لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين. وقال مركز "حميميم للمصالحة" بريف اللاذقية - فى بيان نشرته وزراة الدفاع الروسية على موقعها ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الثلاثاء" ، " إن القوافل الإنسانية الروسية تعرضت خلال إيصالها المساعدات الإنسانية إلى بلدتى "حرستا " فى ريف دمشق "وكفر نان" بريف حماة لإطلاق النار من قبل المسلحين".

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