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بالفيديو.. تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت يازهر" بمدرسة فى الدقهلية

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بالفيديو.. تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت يازهر" بمدرسة فى الدقهلية بالفيديو.. تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت يازهر" بمدرسة فى الدقهلية
شهدت مدرسة الثانوية الفنية للبنات بدكرنس فى الدقهلية، اليوم الأربعاء، رقصا لطالبات المدرسة، على أنغام أغنية "آه لو لعب يازهر"، بفناء المدرسة أثناء حفل أقيم لتكريم الأمهات المثاليات، من أولياء أمور الطالبات.

حضر الحفل الدكتور السيد درويش، مدير إدارة دكرنس التعليمية، وأشرف العرباوى، وكيل إدارة دكرنس التعليمية، وحامد الجيار، مدير إدارة مدرسة الثانوية الفنية بنات بدكرنس، والقمص كيرولس مينا راعى كنيسة العذراء مريم بدكرنس، والشيخ صابر يوسف مدير إدارة أوقاف دكرنس.

واستاء العديد من أولياء الأمور من تشغيل هذه الأغنية، ومن أفعال بعض الطالبات، وعدم احترام الشخصيات الدينية الممثلة للأزهر والكنيسة بالحفل، وأمر مدير إدارة دكرنس التعليمية بالتحقيق فى الواقعة.


>بالفيديو.. تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت... by youm7

تكريم الأمهات على أنغام آه لو لعبت يازهر بمدرسة فى الدقهلية (1)

تكريم الأمهات على أنغام آه لو لعبت يازهر بمدرسة فى الدقهلية (2)

تكريم الأمهات على أنغام آه لو لعبت يازهر بمدرسة فى الدقهلية (3)

تكريم الأمهات على أنغام آه لو لعبت يازهر بمدرسة فى الدقهلية (4)


>- بالفيديو.."تعليم كفر الشيخ" تحيل واقعة فيديو الرقص مع الطالبات للمحافظ

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