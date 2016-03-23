أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"شيوخ ليبيا" يعلن دعمه للمجلس الرئاسى ويؤكد ضرورة إنجاز المصالحة

Google+ Print
"شيوخ ليبيا" يعلن دعمه للمجلس الرئاسى ويؤكد ضرورة إنجاز المصالحة "شيوخ ليبيا" يعلن دعمه للمجلس الرئاسى ويؤكد ضرورة إنجاز المصالحة

>أعلن مجلس شيوخ ليبيا، دعمه للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى إنجاز المصالحة الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى اليوم أن مجلس شيوخ ليبيا دعا - خلال لقائه مع رئاسة المجلس الرئاسى - الأطراف كافة إلى "تغليب صوت العقل والعمل معًا لإنقاذ الوطن"، لافتا إلى أنه تم بحث ملف المصالحة الوطنية، والخطوات اللازم اتخاذها فى هذا الصدد.

وأضاف أن السراج أعرب عن أهمية تكامل الجهود الرامية لإنجاح المصالحة الوطنية، التى وصفها بـ"حجر أساس طى صفحة الماضى والبدء فى صفحة جديدة يحكمها القانون والعدل".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365