"شيوخ ليبيا" يعلن دعمه للمجلس الرئاسى ويؤكد ضرورة إنجاز المصالحة

>أعلن مجلس شيوخ ليبيا، دعمه للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى إنجاز المصالحة الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى اليوم أن مجلس شيوخ ليبيا دعا - خلال لقائه مع رئاسة المجلس الرئاسى - الأطراف كافة إلى "تغليب صوت العقل والعمل معًا لإنقاذ الوطن"، لافتا إلى أنه تم بحث ملف المصالحة الوطنية، والخطوات اللازم اتخاذها فى هذا الصدد.

وأضاف أن السراج أعرب عن أهمية تكامل الجهود الرامية لإنجاح المصالحة الوطنية، التى وصفها بـ"حجر أساس طى صفحة الماضى والبدء فى صفحة جديدة يحكمها القانون والعدل".

>