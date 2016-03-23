بالصور.. طلاب "بيطرى دمنهور" ينظمون وقفة لعدم نقل مبنى الكلية لمنطقة البستان

نظم المئات من طلاب وطالبات كلية الطب البيطرى وأعضاء هيئة التدريس وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 23 مارس داخل مبنى الكلية بدمنهور، للمطالبة ببقاء الكلية بدمنهور وعدم عودتها مرة أخرى لمجمع الكليات بمنطقة البستان، رفع اطلاب لافتات مدون عليها " لا للبستان لآ "نعم لاستمرار الكلية بدمنهور".

وأكد الطلاب، أن 6 من الموظفين العاملين بالجامعة ويقيمون بمنطقة البستان بالدلنجات قاموا برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بعودة كليات الزراعة والطب البيطرى لمجمع البستان، مؤكدين أن الكليات تم نقلها منذ 5 سنوات لدمنهور وتم إنتظام الدراسة بها.

وأضاف أحمد بركات، رئيس إتحاد الطلاب بالكلية، أن الجلسة تم حجزها للحكم بتاريخ 11 إبريل المقبل، مؤكدا أن هناك اعتراض من جميع الطلاب فى حال الحكم بنقل الكلية للبستان برفض التنفيذ، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتجهيز المعامل والكلية للدراسة وأنتظمت الدراسة بها.

وقالت الطالبة نادين أشرف بالفرقة الثانية، إن هذا القرار يعد إهدار للمال العام وأموال الجامعة، مؤكدة أن المبنى الذى يريد الموظفين نقل الكلية إلية غير مجهز وغير آمن ولا يوجد به مدينة جامعية.

وأضافت الطالبة نجلاء حامد بالفرقة الثانية، أن مجمع البستان يقع فى مكان نائى وغير ملائم للدراسة، ولا يوجد به مرافق سواء كهرباء أو مياه، وناشدت المحكمة مراعاة الطلاب وأسرهم والإبقاء على الكلية فى مكانها بدمنهور.

وقال عماد كمال طالب بالفرقة الخامسة، إن وقفة اليوم صامتة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لأى قرارات من شأنها الإضرار بمستقبل الطلاب، مؤكدا أن الكلية تم نقلها لدمنهور منذ 5 سنوات بعد إعتراض الطلاب وأولياء أمورهم على مكانها القديم وأنتظمت الدراسة فيها، ونقلها مرة أخرى يعد إهدارا للمال العام وأموال الجامعة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور هانى اللقانى عميد الكلية بالإنابة، رفضة التام لقرار نقل مبنى الكلية لمنطقة البستان، مشيرا إلى أن الكلية قامت بتجهيز بانوراما للحيوان بدمنهور تكلف مبلغ 7 ملايين ونصف، ويتم تدريب الطلاب فيها وداخل المعامل المركزية التى تم تجهيزها بالكامل بجانب عدد آخر من المعامل يتم تجهيزها الآن، وتسائل اللقانى قائلا لصالح من هذا القرار؟ إذا كان ليس فى صالح الطلاب؟

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن المبنى القديم تم تخصيصة لمقر لمعهد البحوث البيئية والصحراوية، والذى صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات ببدء الدراسة بة الموسم الدراسى الجديد 2016 / 2017، بالإضافة إلى أنه جار الحصول على موافقة رئيس الوزراء لإنشاء كلية للتربية الرياضة وإنشاء حمام سباحة، لافتا إلى أن الجامعة تسعى لآستثمار المبنى والإبقاء على باقى الكليات فى مكانها بدمنهور حرصا على مصلحة الطلاب.

وأضاف صالح، أن الموظفين الذين يطالبون بنقل كليتى الزراعة والطب البيطرى تم تسكينهم للعمل داخل معهد البحوث نظرا لإقامتهم بنفس المنطقة.

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