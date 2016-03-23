وفاء موصللي تدخل القفص الذهبي

دبي - تمام عجمية

أعربت الفنانة وفاء موصللي عن سعادتها بالأعمال التي ستقدمها للموسم الدرامي الحالي، حيث تميزت أعمالها بالتنوع ما بين الكوميديا والاجتماعي والفانتازيا الشامية، فقد أنهت موصللي تصوير أدوارها في مسلسل «عطر الشام» للمخرج محمد زهير رجب، ومسلسل «زوال» للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، ومسلسل «مدرسة الحب» للمخرج صفوان نعمو، وتصوّر حالياً مسلسل «بقعة ضوء» للمخرج سيف الشيخ نجيب بعد غياب عن الكوميديا.

كما بدأت موصللي بتصوير مشاهدها في مسلسل "باب الحارة 8 و9" للمخرج ناجي طعمي، حيث كشفت أن شخصية فريـال تعود لسابق عهدها في الأجزاء الأولى، من حيث قوتها وتسلطها ومشاكستها في الحارة، وتتطور شخصيتها لتكون خطاً خاصاً بها، وما يميز هذا الموسم من باب الحارة هو زواجها الجديد، والذي يعد الرابع ضمن سلسلة العمل، حيث مرت بعدة زيجات، ابتداء من أبو توفيق والد لطفية، مروراً بالنمر «فايز قزق» إلى أبو النار «علي كريم».

وهذه الزيجة ستحمل تغيراً في مجرى الأحداث، وستبقى فريـال تفتعل المشاكل في الحارة، وسيشكل زواجها مفاجأة للجمهور، واختتمت: «هناك عرض للمشاركة في عمل عربي لهذا الموسم، ولكنه قيد الدراسة وفي المراحل الأخيرة للاتفاق».