إجراءات مشددة لتأمين البرلمان الأوروبي في بلجيكا بعد تفجيرات بروكسل

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفع مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة المرتفعة “ذات اللون البرتقالي” في تعاون وثيق مع السلطات البلجيكية عقب الهجمات الإرهابية في بروكسل.

وأفادت صحيفة (بروكسل تايمز) البلجيكية – عبر موقعها الإلكتروني – بأن رئيس البرلمان مارتن شولتز قرر مطالبة طاقم العاملين بأداء مهامهم عبر الإنترنت اليوم وغلق كافة مباني البرلمان ما عدا المبنى الرئيسي، الذي سيجري تأمينه من خلال عمليات فحص منظمة لبطاقات الهوية والحقائب.

وقال شولتز – في بيان – “أفزعتني الهجمات الحقيرة والجبانة التي وقعت في بروكسل. وكل تفكيري ينصب أولا وأخيرا على الضحايا والجرحى وكذلك أسرهم وأصدقائهم”.

وأشار شولتز إلى أن “بروكسل، كغيرها من المدن التي ضربتها هجمات إرهابية ستقف قوية”، مؤكدا أن العاصمة البلجيكية تستضيف المؤسسات الأوروبية “بكرم وافر”، وأن سكانها يقومون بذلك أيضا.