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النقض تودع حيثيات إلغاء سجن "أحمد نظيف" فى اتهامه بالكسب غير المشروع

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النقض تودع حيثيات إلغاء سجن "أحمد نظيف" فى اتهامه بالكسب غير المشروع النقض تودع حيثيات إلغاء سجن "أحمد نظيف" فى اتهامه بالكسب غير المشروع
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضى بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأسباب إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة الأربعاء (أ)، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، فى قضية الكسب غير المشروع، المحدد لها جلسة 6 أبريل المقبل لضم المستندات.

وسردت محكمة النقض المحطات التى مرت بها القضية، منذ قرار جهاز الكسب غير المشروع، بتوجيه الاتهام إلى أحمد نظيف، فى الجناية رقم 8879 لـسنة 2011 قسم أول 6 أكتوبر، حتى صدور حكمها بإلغاء العقوبات الصادرة ضده، وإعادة محاكمته من جديد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلغاء عقوبة سجن "نظيف"، إن الحكم المطعون فيه خالف القانون، حيث أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أغسطس 2015 القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع، ومما تضمنه إجازة التصالح عن جناية الكسب غير المشروع، ما يمكن أن يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنـائية أو وقـف تنفيـذ العقوبـة فيها نهائيا، وهو أمر أصلح للمتهم، يجيز له قانونا أن يطلب إعماله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


>- بالفيديو والصور.. النقض تؤجل إعادة محاكمة أحمد نظيف لـ6 إبريل
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