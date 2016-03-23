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600 ألف جنيه تكلفة علاج ضحايا الإهمال الطبى بـ"رمد طنطا" على نفقة الدولة

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600 ألف جنيه تكلفة علاج ضحايا الإهمال الطبى بـ"رمد طنطا" على نفقة الدولة 600 ألف جنيه تكلفة علاج ضحايا الإهمال الطبى بـ"رمد طنطا" على نفقة الدولة
أكد الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن ألمانيا رفضت استقبال الحالات التى أصيبت بالعمى جراء الإهمال الطبى بمستشفى رمد طنطا للعلاج، بحجة أن هؤلاء المرضى ميؤوس من علاجهم.

وقال حامد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الملحق الطبى لوزارة الصحة بفرنسا عرض التقارير الطبية على أحد المستشفيات بباريس، ووافقت على استقبال الحالات الخمس التى أصيبت بالعمى للتقييم واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

وأضاف أنه وافق على إصدار 5 قرارات لعلاج الحالات بتكلفة 60 ألف يورو بما يساوى 600 ألف جنيه، وأضاف: "تنهى الشئون المالية بالوزارة حاليًا إجراءات السفر للمرضى الخمسة". وأشار الى أن وزارة الصحة لم تتراجع عن قرار سفرهم ووفرت لهم الموارد المالية اللازمة لذلك.


>- بعد مرور 60 يوما على إصابتهم بالعمى.. أهالى مرضى رمد طنطا: وزير الصحة وعدنا بالسفر للخارج وألمانيا رفضت استقبال الحالات لتدهور حالتهم.. والنيابة تعرض الضحايا على الطب الشرعى

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