حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23 /3/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مواليد برج العذراء يتمتعون بكثير من الصفات الجيدة فى جانب العمل فهم قادرون على الانخراط مع فريق العمل حتى ينتجو أفضل ماعندهم لديهم أفكار حماسية كثيرة، ولكنهم لا يستطيعون السيطرة على غضبهم وأحيانا لا يستطيعون الفصل بين العمل والعلاقات الخاصة مما يعرضهم لبعض المشاكل التى لا يحمد عقباها .>برج العذراء تتحكم فيهم الأفكار العملية أكثر من العواطف الجياشة التى قد يطلبون أن تكون موجودة فى حياتهم ، قادرون على الأخذ من الأخر مع قليل من العطاء من قبلهم لا يرون عيوبهم بشكل واضح مما يجعلهم غير قادرين على تحسين أمورهم طوال الوقت مع الحبيب.>مواليد العذراء يعاندون للعناد فهم غير مدركين لخطورة عدم أتباع نصائح الأطباء عليم أن يضعو أمامهم أهداف واضح فى هذا المجال ، اليوم الأجواء مشرقة عليك أن ممارسة الرياضة بكل طاقة وإيجابية حتى تضفى على مزاجك لمسات إيجابية .>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى مجال عملك ولكن عليك ببعض الصبر والتروى حتى لا تخسر المحيطين بك ، لا تتعجل الحكم على الأخرين حتى لا تندم.