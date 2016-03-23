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سعد الدين إبراهيم لـ"خالد صلاح": مطاردة "المجتمع المدنى"امتهان لـ 25 يناير

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سعد الدين إبراهيم لـ"خالد صلاح": مطاردة "المجتمع المدنى"امتهان لـ 25 يناير سعد الدين إبراهيم لـ"خالد صلاح": مطاردة "المجتمع المدنى"امتهان لـ 25 يناير
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه لا يمكن مقايضة الحرية بالأمن داخل الدولة، لافتا إلى أن هجمة شديدة غير مبررة على منظمات المجتمع المدنى.

وطالب سعد الدين إبراهيم، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية "النهار1"، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر إلى هذا الأمر، لاسيما أن من قام بثورة يناير المجتمع المدنى المصرى، وليس أو البيروقراطية المصرية، مشددا على أن مطاردة المجتمع المدنى امتهان لقيمة 25 يناير والثوار، على حد قوله.

وأشار إلى أنه لم يُدع لأى لقاء مع الرئيس من قبل، لأن ليس له حيثية، ضاحكًا:" يبدو إن أنا مش مثقف بحيث إنه يبقى لى حيثية أقابل الرئيس السيسى".


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