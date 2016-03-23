صحافة المواطن.. جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس

أرسل أحد القراء صور لخدمة صحافة المواطن، تظهر طفو جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس بالجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- حبس عصابة الجزارين المتهمين بذبح الماشية النافقة وبيعها لمحلات الكباب بالجيزه
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>- حبس عصابة الجزارين المتهمين بذبح الماشية النافقة وبيعها لمحلات الكباب بالجيزه
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