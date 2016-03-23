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صحافة المواطن.. جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس

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صحافة المواطن.. جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس صحافة المواطن.. جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس
أرسل أحد القراء صور لخدمة صحافة المواطن، تظهر طفو جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس (1)

جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس (2)

جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس (3)

جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس (4)

جاموسة نافقة فى مجرى النيل أسفل كوبرى عباس (5)


>- حبس عصابة الجزارين المتهمين بذبح الماشية النافقة وبيعها لمحلات الكباب بالجيزه
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