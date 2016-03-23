الإسماعيلي يشكل لجنة خماسية للفوز بالدوري 2017

يخطط محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لبناء فريق قوي ينافس على بطولة الدوري الموسم المقبل.

وأشار أبو السعود إلى أنه قرر تشكيل لجنة خماسية تضم النجوم السابقين إسماعيل حفني، والشقيقان أيمن وأحمد الجمل، أيمن خليل وعطية صابر.

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم" أن هذا اللجنة ستبدأ عملها يوم الأربعاء، لدراسة تدعيم الفريق بصفقات جديدة بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال: "أسعى لبناء فريق قوي تتراوح أعماره بين 22 إلى 26 سنة، للمنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجديد".

وشدد رئيس الدراويش: "لا مجال للاستغناء عن العناصرالأساسية بالفريق، وسأقوم بتجديد عقودهم لمواسم إضافية".

وأوضح: "مع بداية كل موسم كان النادي يضم 10 لاعبين جدد، لا يبقى منهم سوى 3 أو 4 لاعبين، وحان الوقت لتغيير هذه السياسة".

وأكد رئيس الإسماعيلي في ختام تصريحاته أن صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة على رأس الصفقات المطلوبة في الصيف المقبل.