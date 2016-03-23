أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يشكل لجنة خماسية للفوز بالدوري 2017

Google+ Print
الإسماعيلي يشكل لجنة خماسية للفوز بالدوري 2017 الإسماعيلي يشكل لجنة خماسية للفوز بالدوري 2017

يخطط محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لبناء فريق قوي ينافس على بطولة الدوري الموسم المقبل.

وأشار أبو السعود إلى أنه قرر تشكيل لجنة خماسية تضم النجوم السابقين إسماعيل حفني، والشقيقان أيمن وأحمد الجمل، أيمن خليل وعطية صابر.

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم" أن هذا اللجنة ستبدأ عملها يوم الأربعاء، لدراسة تدعيم الفريق بصفقات جديدة بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال: "أسعى لبناء فريق قوي تتراوح أعماره بين 22 إلى 26 سنة، للمنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجديد".

وشدد رئيس الدراويش: "لا مجال للاستغناء عن العناصرالأساسية بالفريق، وسأقوم بتجديد عقودهم لمواسم إضافية".

وأوضح: "مع بداية كل موسم كان النادي يضم 10 لاعبين جدد، لا يبقى منهم سوى 3 أو 4 لاعبين، وحان الوقت لتغيير هذه السياسة".

وأكد رئيس الإسماعيلي في ختام تصريحاته أن صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة على رأس الصفقات المطلوبة في الصيف المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع