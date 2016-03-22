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مقتل 30 من داعش بقصف لطيران التحالف لمنطقة "الرطبة" بالأنبار العراقية

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مقتل 30 من داعش بقصف لطيران التحالف لمنطقة "الرطبة" بالأنبار العراقية مقتل 30 من داعش بقصف لطيران التحالف لمنطقة "الرطبة" بالأنبار العراقية
قصف طيران التحالف الدولى موقعا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة "الرطبة" بالأنبار جنوب غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 30 إرهابيا.

وذكرت خلية الإعلام الحربي‬ بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف قصف أحد مواقع تجمع مسلحى "داعش" فى منطقة الرطبة وتدميره بالكامل لمعلومات استخبارية ومن أهالى الرطبة‬، وقتل الإرهابيين وهم يحملون جنسيات عربية وأجنبية.
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