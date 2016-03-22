يوبو: مواجهة مصر في كادونا أكثر أهمية من الإسكندرية

يرى جوزيف يوبو المدافع السابق لمنتخب نيجيريا أن مواجهة مصر في كادونا أكثر أهمية من لقاء الدور الثاني الذي يُلعب في الإسكندرية يوم 29 مارس الجاري.

وتقام مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية في نيجيريا يوم 25 مارس على أن تقام مواجهة الجولة الرابعة للمجموعة السابعة التي تتصدرها مصر في الإسكندرية يوم 29 مارس.

وقال يوبو للصحفيين يوم الثلاثاء: "علينا ألا نفكر في المباراة الثانية.. نركز على المباراة الأولى في كادونا والفوز بها سيدفعنا بروح عالية لخوض اللقاء الثاني بقوة".

وأضاف "عندما كنت لاعبا لم أكن أفكر إلا في المباراة الأولى.. كل تركيزنا وقوتنا وطاقتنا لابد أن تكون على اللقاء الأول، إن فزنا بهذه المباراة فلدينا كل الدوافع للفوز في مصر".

ولعب يوبو ضد مصر في كأس الأمم الإفريقية 2010 التي توج بها الفراعنة وخسرت بلاده 3-1.