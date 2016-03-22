كيف عايد الفنانون العرب أمهاتهم؟

بيروت_ هيام بنوت

عايد معظم النجوم العرب أمهاتهم في عيدها عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، ولم ينس من فقد منهم والدته، أن يترحم عليها، أو أن يستعيد ذكرياته معها.

الفنانة نانسي عجرم نشرت صورة مع عدد من الامهات من بينهن والدتها وعلقت عليها " أنه عيد الأم". كما طرحت فيديو طالبت فيه جمهورها ومتابعيها من الأمهات بمشاركتها تجربتهم مع أطفالهم عبر هاشتاغ بعنوان "أمومتي مشواري".

الفنانة لطيفة كتبت "الدنيا يعني أم . ربي يخليك يا أميمتي".

الفنانة يارا كتبت: امي ثم امي لحدّ آخر يوم في عمري. حضني من أول حياتي وهمّو وهمّي. اللي كتر خيرها في دمي وعايش فيه"

الفنانة نجوى كرم كتبت "كل عام وكل أم بخير".

الفنانة ميس حمدان كتبت لأمها "وكل عام وأمي وجميع الأمهات بألف خير".

الفنان محمد رمضان نشر مقطعاً من مقابلة تتحدث فيه والدته عنه، وكتب لها "كل سنة وأنت طيبة يا سبب كل حاجة حلوة في حياتي.. كل سنة وأنت طيبة يا أمي".

الفنانة سميرة سعيد نشرت صورة تجمعها بابنها وكتبت" عيد أم سعيد".

الفنان عاصي الحلاني، عايد والدته التي رحلت قبل عدة سنوات بكلمات مؤثرة قائلاً "اليوم أود أن أكتب رسالة عن إنسانة عظيمة لا يمكن أن يصف تميزها مجرد قلم. إنسانة تجتمع فيها كل معاني الإنسانية وحب الخير للجميع. الحياة عندها لا تساوي شيئاً بدون أهداف سامية ونبيلة والسعادة ليس لها معنى عندها إن لم تتقاسمها مع عائلتها. لا تحمل الحقد لأحد، تحب الجميع وتسامحهم على أخطائهم، وتعطي بلا حساب ومن دون أن تنتظر شكراً أو ثناء. رحلت ولكنها موجودة في قلبي. امي. كل عام وكل أم في هذا الوطن الجريح بخير. أعتقد أن الأم هي التي تجمع ولا تفرق وكم نحن بأمسّ الحاجة إلى من يجمعنا ولا يفرقنا حتى نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان. الجناة تحت اقدام الأمهات".

الفنان ملحم زين توجه إلى الأمهات قائلاً "مهما حاولنا أن نعبّر عما في داخلنا لأعظم إنسانة في الكون، فالكلمات والحروف لن تكفي. فهي من أنار طريق حياتنا، ومن أرشدنا للثواب، وتحملت متاعب ومصاعب الحياة من أجلنا. هي من سهرت الليالي من أجل راحتنا. هي شمس الكون وقمر الليل. نعم هذه هي الأم فالحمد لله على هذه النعمة".

كما توجه ملحم زين إلى والدته مباشرة وقال لها في عيدها "باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك واقول لك أحبك يا أمي. الأم كلمة رائعة عظيمة صادقة ومعبرة. كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني".

بدورها كتبت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "إذا كنت أعرف ما معنى الحب، فلأنه منك. كل يوم معك أجمل هدية في حياتي".

إليسا كتبت لأمها "اليوم نحن نشكر أمهاتنا لجميع الأفعال النبيلة ونكران الذات، والإنسانية اليوم تجد الحب في كلمة واحدة أحبك أمي".

الفنان كاظم الساهر نشر صورة تجمعه بوالدته الراحلة وهي تضع قبلة على خده وعلق على الصورة قائلاً " االله يرحمك يا ست الحبايب ".

الفنان عمرو دياب نشر مجموعة صور من طفولته مع والدته الراحلة، وعلق عليها قائلًا "كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة.. عيد أم سعيد عليكم جميعاً."

الفنانة جيني إسبر نشرت صورة تجمعها بابنتها ووالدتها وعلقت تحتها "إنتو أحلى حب بحياتي"

الفنانة نيكول سابا نشرت صورة قديمة من طفولتها تجمعها بوالدتها وكتبت"كل يوم بدّي اشكرك.. وكل يوم بدّي حبّك أكثر... وكل يوم بتعلّم منك أكثر.لصرت كل يوم بعرف قيمتك أكتر..الله يحفظلي ياكي يا ملاكي ويقدرني ردلك ولو جزء بسيط من كل شي عملتيلي ياه يا ماما"

أما الفنانة قمر فنشرت صورة تجمعها بابنها جيمي وكتبت "ليس في الكون أجمل من حضن الأم. حضنها بلسم لكل حزن. اللهم احفظ لي أمي وأمهات المسلمين والمسحيين. ويخليلي امي".