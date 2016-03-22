أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيف عايد الفنانون العرب أمهاتهم؟

Google+ Print

الثلاثاء 22-03-2016 19:41

بيروت_ هيام بنوت

عايد معظم النجوم العرب أمهاتهم في عيدها عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، ولم ينس من فقد منهم والدته، أن يترحم عليها، أو أن يستعيد ذكرياته معها.
الفنانة نانسي عجرم نشرت صورة مع عدد من الامهات من بينهن والدتها وعلقت عليها " أنه عيد الأم". كما طرحت طالبت فيه جمهورها ومتابعيها من الأمهات بمشاركتها تجربتهم مع أطفالهم عبر هاشتاغ بعنوان "أمومتي مشواري".
الفنانة لطيفة كتبت "الدنيا يعني أم . ربي يخليك يا أميمتي".
الفنانة يارا كتبت: امي ثم امي لحدّ آخر يوم في عمري. حضني من أول حياتي وهمّو وهمّي. اللي كتر خيرها في دمي وعايش فيه"
الفنانة نجوى كرم كتبت "كل عام وكل أم بخير".
الفنانة ميس حمدان كتبت لأمها "وكل عام وأمي وجميع الأمهات بألف خير".
الفنان محمد رمضان نشر مقطعاً من مقابلة تتحدث فيه والدته عنه، وكتب لها "كل سنة وأنت طيبة يا سبب كل حاجة حلوة في حياتي.. كل سنة وأنت طيبة يا أمي".
الفنانة سميرة سعيد نشرت صورة تجمعها بابنها وكتبت" عيد أم سعيد".
الفنان عاصي الحلاني، عايد والدته التي رحلت قبل عدة سنوات بكلمات مؤثرة قائلاً "اليوم أود أن أكتب رسالة عن إنسانة عظيمة لا يمكن أن يصف تميزها مجرد قلم. إنسانة تجتمع فيها كل معاني الإنسانية وحب الخير للجميع. الحياة عندها لا تساوي شيئاً بدون أهداف سامية ونبيلة والسعادة ليس لها معنى عندها إن لم تتقاسمها مع عائلتها. لا تحمل الحقد لأحد، تحب الجميع وتسامحهم على أخطائهم، وتعطي بلا حساب ومن دون أن تنتظر شكراً أو ثناء. رحلت ولكنها موجودة في قلبي. امي. كل عام وكل أم في هذا الوطن الجريح بخير. أعتقد أن الأم هي التي تجمع ولا تفرق وكم نحن بأمسّ الحاجة إلى من يجمعنا ولا يفرقنا حتى نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان. الجناة تحت اقدام الأمهات".
الفنان ملحم زين توجه إلى الأمهات قائلاً "مهما حاولنا أن نعبّر عما في داخلنا لأعظم إنسانة في الكون، فالكلمات والحروف لن تكفي. فهي من أنار طريق حياتنا، ومن أرشدنا للثواب، وتحملت متاعب ومصاعب الحياة من أجلنا. هي من سهرت الليالي من أجل راحتنا. هي شمس الكون وقمر الليل. نعم هذه هي الأم فالحمد لله على هذه النعمة".
كما توجه ملحم زين إلى والدته مباشرة وقال لها في عيدها "باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك واقول لك أحبك يا أمي. الأم كلمة رائعة عظيمة صادقة ومعبرة. كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني".
بدورها كتبت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "إذا كنت أعرف ما معنى الحب، فلأنه منك. كل يوم معك أجمل هدية في حياتي".
إليسا كتبت لأمها "اليوم نحن نشكر أمهاتنا لجميع الأفعال النبيلة ونكران الذات، والإنسانية اليوم تجد الحب في كلمة واحدة أحبك أمي".
الفنان كاظم الساهر نشر صورة تجمعه بوالدته الراحلة وهي تضع قبلة على خده وعلق على الصورة قائلاً " االله يرحمك يا ست الحبايب ".
الفنان نشر مجموعة صور من طفولته مع والدته الراحلة، وعلق عليها قائلًا "كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة.. عيد أم سعيد عليكم جميعاً."
الفنانة جيني إسبر نشرت صورة تجمعها بابنتها ووالدتها وعلقت تحتها "إنتو أحلى حب بحياتي"
الفنانة نيكول سابا نشرت صورة قديمة من طفولتها تجمعها بوالدتها وكتبت"كل يوم بدّي اشكرك.. وكل يوم بدّي حبّك أكثر... وكل يوم بتعلّم منك أكثر.لصرت كل يوم بعرف قيمتك أكتر..الله يحفظلي ياكي يا ملاكي ويقدرني ردلك ولو جزء بسيط من كل شي عملتيلي ياه يا ماما"
أما الفنانة قمر فنشرت صورة تجمعها بابنها جيمي وكتبت "ليس في الكون أجمل من حضن الأم. حضنها بلسم لكل حزن. اللهم احفظ لي أمي وأمهات المسلمين والمسحيين. ويخليلي امي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»