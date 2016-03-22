التركية جيزيم كاراجا حددت موعد زفافها وهذا هو العريس

في خبر نشرته الصحافة التركية، طلبت عائلة كمال إكمتشي منه ومن حبيبته الممثلة التركية الشابة جيزيم كاراجا بطلة (اليتيمة) و(يبقى الأمل) و(القروية الجميلة) أن يتزوجا في وقت قريب جداً، وتلبية لدعوة العائلة اتفقا أن يعقدا قرانهما بعد عيد الفطر المبارك مباشرة في مدينة بودروم.

وتعيش جيزيم كاراجا منذ فترة طويلة قصة حب هادئة تسودها أجواء من التفاهم والإحترام مع حبيبها كمال بعيداً عن الإعلام وصحافة الباباراتزي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي