أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

التركية جيزيم كاراجا حددت موعد زفافها وهذا هو العريس

Google+ Print

الثلاثاء 22-03-2016 22:09

في خبر نشرته الصحافة التركية، طلبت عائلة كمال إكمتشي منه ومن حبيبته الممثلة التركية الشابة جيزيم كاراجا بطلة (اليتيمة) و(يبقى الأمل) و(القروية الجميلة)  أن يتزوجا في وقت قريب جداً، وتلبية لدعوة العائلة اتفقا أن يعقدا قرانهما بعد عيد الفطر المبارك مباشرة في مدينة بودروم.
وتعيش جيزيم كاراجا منذ فترة طويلة قصة حب هادئة تسودها أجواء من التفاهم والإحترام مع حبيبها كمال بعيداً عن الإعلام وصحافة الباباراتزي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي