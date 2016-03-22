أخبار فلسطين اليوم.. الجيش الإسرائيلى يقتحم الجامعة العربية الأمريكية

ركزت اخبار فلسطين اليوم الثلاثاء، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء مقر مجلس الطلبة فى الجامعة العربية الأمريكية فى مدينة جنين ومقر جمعية خيرية فى طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وصادر عددا من المعدات بحسب ما اعلنت مصادر فلسطينية.

وصادرت القوات الإسرائيلية أاجهزة حاسوب ومعدات مكتبية ومقاعد من مقر لجنة زكاة طولكرم، شمال طولكرم بحسب ما قالت مصادر امنية وشهود عيان لوكالة فرانس برس، وقام الجنود بتفجير وتكسير ابواب مقر زكاة طولكرم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء رامى الحمد الله أن قوات من الجيش الإسرائيلى اقتحمت أيضا مقر الجامعة العربية الأميركية فى مدينة جنين وصادر وثائق واجهزة حاسوب من مجلس الطلبة وتسبب بخسائر كبيرة.

ودان بيان صادر عن الحمد الله ما وصفه ب"انتهاك اخر لحرمة المؤسسات التعليمية الفلسطينية" داعيا المجتمع الدولى الى عدم التزام الصمت حول ذلك. ومن جهتها، اكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلى ان "الجنود قاموا بعمليات تفتيش فى مقر الجامعة العربية الاميركية (فى جنين) وصادروا مواد دعائية واعلام حركات ارهابية بما فى ذلك حركة حماس" التى تسيطر على قطاع غزة.

اخبار فلسطين اليوم

>واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بحجة تواجدهم فى إسرائيل بطريقة "غير قانونية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان نقلته وسائل الإعلام العبرية، إنها اعتقلت سائقا عربيا (فلسطينى من عرب 48 من حملة الهوية الإسرائيلية) فى السابعة والعشرين من العمر وهو ينقل بسيارته اثنين وعشرين فلسطينيا يقيمون فى البلاد بصورة غير قانونية من القدس إلى تل أبيب .

وأشار البيان إلى أن الشرطة اعتقلت فى شمال البلاد ستة وعشرين عاملا فلسطينيا من سكان الضفة دون أن تكون لديهم التصاريح القانونية لذلك.

وأضاف أن الشرطة داهمت عدة منازل وورش ومحال تجارية فى مدينة رهط بالنقب (جنوب) واعتقلت أربعين فلسطينيا لم تكن بحوزتهم تصاريح إقامة فى إسرائيل. وطبقا لإحصاءات إسرائيلية، يعمل حوالى 100 ألف فلسطينى من سكان الضفة الغربية المحتلة فى داخل إسرائيل بينهم نحو 40% لا يحملون تصاريح عمل.

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