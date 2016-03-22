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أسامة كمال يستنكر أحداث بروكسل ويؤكد أن السواد يحيط بالعالم أجمع

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أسامة كمال يستنكر أحداث بروكسل ويؤكد أن السواد يحيط بالعالم أجمع أسامة كمال يستنكر أحداث بروكسل ويؤكد أن السواد يحيط بالعالم أجمع

أسامة كمال – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

قدم الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج”القاهرة 360″، التعازي في ضحايا الانفجارات الإرهابية التي وقعت بمدينة بروكسل عاصمة بلجيكا، صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر “كمال”، منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: ‘‘عندما يقول شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا اليوم الثلاثاء تعليقًا على انفجارات بروكسل: نعيش لحظة سوداء أرجو أن يكون قصده أننا جميعًا في العالم نعيش تلك اللحظة السوداء.’’

وأوضح “كمال”، أن السواد يحيط بالعالم كله الله نعوذ بك من الشر كله، ما تقدم وما تأخر، ما خفي وماعلمت أن يروا السواد حين يأتيهم هم فقط نوع من الغباء، موضحًا أن االسواد كان قبلها بأيام في سيناء وكان من قبل في عواصم ومدن عربية وأوروبية.

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