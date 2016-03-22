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البدري يكشف لـ في الجول - لماذا لم ينضم محمد صلاح للأهلي

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البدري يكشف لـ في الجول - لماذا لم ينضم محمد صلاح للأهلي البدري يكشف لـ في الجول - لماذا لم ينضم محمد صلاح للأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي حقيقة رفض النادي الأحمر التعاقد مع محمد صلاح جناح روما عندما كان لاعبا في صفوف المقاولون العرب.

وفجر محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي مفاجأة عندما زعم أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة البدري رفض التعاقد مع صلاح عندما كان لاعبا في المقاولون مقابل 800 ألف جنيه بحجة أنه لا يستحق هذا المبلغ. ( اقرأ القصة )

وقال البدري لـFilGoal.com: "ما قيل عن رفض الأهلي التعاقد مع محمد صلاح غير دقيق، فالجهاز الفني كان معجبا بقدرات صلاح ويرغب في التعاقد معه".

وتابع "هذه القصة تبدأ عندما طلب مني محمد رمضان مدير الكرة في المقاولون وقتها متابعة صلاح الذي وصفه باللاعب الجيد جدا في صفوف فريقه وكان رأيه أن صلاح ينتظره مستقبل كبير ويجب على الأهلي ضمه".

وأكمل البدري "بالفعل، تابعت صلاح وأعجبني مستواه جدا واتخذنا قرارا في الجهاز الفني بضرورة التعاقد معه".

إذا، لماذا لم تتم الصفقة في النهاية؟

يجيب المدرب السابق لمنتخب الأوليمبي "تحدثنا مع المقاولون العرب بشكل رسمي من أجل ضم صلاح، ولكن ردهم كان مفاجئا لنا".

وأوضح "رفض المقاولون التفاوض بشأن صلاح تماما، وقالوا لنا هذا اللاعب تحديدا ليس معروضا للبيع مهما كان الإغراءات المادية".

البدري أتم "بالتالي، لم تتطور المفاوضات للأمور المادية. وتأكدنا في الأهلي من استحالة ضم صلاح وقتها".

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