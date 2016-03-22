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القضاء الإداري يؤيد تعيين محمود طاهر لرئاسة النادي الأهلي

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القضاء الإداري يؤيد تعيين محمود طاهر لرئاسة النادي الأهلي القضاء الإداري يؤيد تعيين محمود طاهر لرئاسة النادي الأهلي

محمود طاهر، رئيس مجلس النادي الأهلي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين محمود طاهر رئيسًا للنادي الأهلي.

ورفضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس وأحمد هلال المحامين، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الادارة.

وكان أشرف محمد المحامى أقام دعوى حملت رقم 26542 لسنة 70 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالباً بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحى عن نظر الدعوى، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل فى الموضوع، وقررت إحالتهما إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، الذي أمر بنظرها أمام الدائرة الأولى.

 

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