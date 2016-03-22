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رئيس الوزراء البلجيكى يتابع تطورات الأحداث وينفى وجود أكثر من قتيل

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رئيس الوزراء البلجيكى يتابع تطورات الأحداث وينفى وجود أكثر من قتيل رئيس الوزراء البلجيكى يتابع تطورات الأحداث وينفى وجود أكثر من قتيل

أخبار بروكسل

التقى رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل صباح اليوم بالمجلس الوطنى للأمن لمناقشة التفجيرات التى وقعت فى مطار بروكسل، وأدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من وجود أعداد أكبر من المتوفين، وحتى الآن لم يتم تأكيد أعداد إضافية سوى واحد فقط، وأن وسائل الإعلام البلجيكية التى تداولت هذا الخبر غير دقيقة.

ويشار إلى أن التليفزيون البلجيكى عرض العديد من الصور لمطار بروكسل تظهر وقوع تلفيات كبيرة به وكذلك تساقط قطع من السقف، كما أعلنت هيئة الإذاعة البلجيكية وقوع إطلاق نار سبق الانفجارين فى المطار. وأفادت الإذاعة الرسمية "ار بى تى اف" الناطقة بالفرنسية استنادا إلى شاهد أن الانفجارين وقعا بالقرب من بوابة المسافرين إلى الولايات المتحدة وأن "اشخاصا كثيرين كانوا مضرجين بالدماء".

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