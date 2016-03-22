لليوم الثالث.. وفد اللجنة البرلمانية يتفقد حلايب وشلاتين وقراها

يستكمل لليوم الثالث على التوالى أعضاء اللجنة البرلمانية، المكونة من 19 عضوا برلمانيا، تفقدهم لمنطقة حلايب وشلاتين وقراها المختلفة للوقوف على مشكلات الأهالى هناك وإعداد مذكرة بذلك وتقديمها للمجلس.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الوفد بتفقد منطقة أبو رماد وحلايب، بعد أن انتهوا من تفقد قرى مدينة الشلاتين أمس ومرسى علم أمس الأول.

كان قد وصل أمس الأول الأحد إلى مطار مرسى علم الدولى وفد مكون من 19 عضوا برلمانيا، كان فى استقبالهم، نواب البحر الأحمر، واستعرض أعضاء اللجنة بأحد فنادق مدينة مرسى علم بمجرد وصولهم، عرض للمشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها، والتقوا بأهالى المدينة.

وبدأ الوفد جولته أمس الاثنين، إلى مدينة الشلاتين، حيث تفقدوا مدارس المدينة والمستشفى المركزى بها ومركز الشباب، وقصر الثقافة والتقوا مع الاهالى للاستماع مشكلاتهم والذى كان اهمها توفير كميات من مياه الشرب لهم، وعدم انقطاع التيار الكهربى عنهم، وطالب الموظفين المغتربين هناك وخاصة المدرسين، توفير مسكن لهم، وصرف بدل المناطق النائية.

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