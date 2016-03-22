"الكهرباء": بدء تلقى عروض مناقصة الربط مع السعودية نهاية الشهر الجارى

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، البدء فى تلقى العروض الخاصة بمحطتى محولات التيار المتردد المستمر، لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية ، نهاية مارس الجارى.

وأشار المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى استلام العروض الفنية والمالية لإنشاء محطتى محولات التيار المستمر والمتردد، وقال إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء استقبلت 3 طلبات من شركات "ABB" و"سيمنز" و"الستوم" لتنفيذ حزمة محطتى محولات المشروع، وستُطْرَح مناقصة "خطوط وكابلات" مشروع الربط الكهربائى مع السعودية إبريل المُقْبِل.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، قد ألغت مناقصة "خطوط وكابلات" مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بعد تقدم 3 شركات فقط، وذلك لإتاحة فرصة جديدة أمام المستثمرين، والشركات العالمية لتقديم عروضها.

وتبلغ تكلفة مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار، ويساهم فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الكهرباء بين البلدين فى أوقات الذروة التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين،لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى 3000 ميجاوات.

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