حبس عاطل حول منزله ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالخصوص 4 أيام

أمر محمود سعيد، رئيس نيابة الخصوص، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل منزله بمدينة الخصوص.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد سعيد عرفان، رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد تلقيه معلومات عن قيام " محمد ح ح " 43 سنة عاطل باتخاذ مسكنه ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع بدون ترخيص، وأكدت تحريات المباحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، صحة المعلومات.

تمكن النقيبان محمد الجمل وأحمد عبد الجليل، معاونى مباحث القسم، من القبض على المتهم وبالتفتيش تم ضبط "هيكل فرد خرطوش تحت التصنيع شنيور– صاروخ – 3 حجر جلخ – 2 أجنه – 3 ماسورة – 2 مقبض – مقص حديدى – بعض المفكات والمفاتيح "، وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات والضبط اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للعاطلين.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميرى على بائع فى الخصوص

>

>