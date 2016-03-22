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وفاة والدة شقيق الأسمر بعد صراع مع السرطان

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الإثنين 21-03-2016 19:54

بعد صراع عامين مع مرض السرطان توفيت جيهان تشوبوكتشو والدة الممثل التركي هاكان أورال الشهير بشقيق الممثل ساروهان هونيل الشهير بالأسمر درامياً في مسلسل "الوجه الآخر" صباح أمس الأحد 20 مارس (آذار) قبل حلول يوم عيد الأم بيوم واحد، عمر يناهز الـ 65 عاماً.
وبدت ملامح الذهول والصدمة والحزن بادية بصورة مؤلمة على ملامح ووجه نجلها الممثل هاكان أورال الذي واساه عدد كبير من الأهل والأصدقاء ومشاهير تركيا من بينهم زوجته السابقة المغنية والممثلة سبيل جان التي ساندته طوال الوقت،وكذلك مع ابنتهما المغنية ميليسا أورال، وابنهما أنغين جان الذين وقفوا معه في هذا اليوم الصعب،وأدوا معه صلاة الجنازة في مسجد ليفانت وشيعوها معاً إلى مثواها الأخير.

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سيدتي