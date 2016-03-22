ملكة جمال الكون 2015 بيا ألونزو تواعد الطبيب الأكثر إثارة

أكّد الطبيب الروسي مايكل فارشافسكي Mikhail Varshavski، أو الدكتور مايك Mike كما يسمّي نفسه، أن علاقة عاطفية تربطه بملكة جمال الكون 2015 الفلبينية بيا ألونزو Pia Alonzo، كما قال لموقع Wonderwall.

يتبع فارشافسكي Varshavsk، الذي منحته مجلة people لقب الطبيب الأكثر إثارة في عام 2015 على انستقرام 1.6 مليون متابع. ومعظم متابعي الطبيب من النساء اللواتي أذابت قلوبهن الصور التي ينشرها على التطبيق، إلا أنه وقع في حبّ المرأة الأجمل في الكون، فهل هناك جاذبية أكثر من اجتماع الشهرة مع الجمال والثراء؟

قال الطبيب لموقع Wonderwall بالحرف الواحد:"أنا أواعد بياPia ، إنها علاقة جديدة نوعاً ما، ولكنني متحمس جداً لأرى أين يمكن أن تصل".

وقد سرت شائعات العلاقة بين الطبيب والملكة للمرة الأولى عندما رصدا قبل شهر تقريباً يتناولان العشاء في مطعم Balvanera في نيويورك، حيث سارع فارشافسكي Varshavski إلى نشر صورة تجمعه بحبيبته على انستقرام. وعلى الرغم من ذلك، نفت بيا شائعة العلاقة، قبل أن تعود فتنشر صورة مع حبيبها على تويتر.

تسبّب الدكتور Varshavski بضجة كبيرة في يناير/ كانون الثاني الفائت من خلال تحقيقه أعلى مزايدة مالية لصالح مؤسسته الخيرية Limitless Tomorrow Foundation المعروفة بمساعداتها الخيرية.



تاج الجمال.... هل دمّر بعض ملكات العالم؟