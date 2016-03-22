برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:

> تتعلم من دروس الماضى وتقوم بالتغلب على بعض المشاكل المفاجئة التى سوف تقابلك فى العمل بدءًا من اليوم. قدرتك على التفكير السريع تزداد هذه الأيام وسوف تصل لنتائج مرضية جدا على الصعيد العاطفى:

> أثرت ضغوط الحياة بالسلب على علاقتك بالشريك فى الفترة السابقة يبدو أنك تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بصحبته، حاول ألا تفسد تلك العلاقة عليك إعادة جسور المحبة والثقة بينكم مرة أخرى. برج الحمل على الصعيد الصحى:

> لديك الكثير من النشاط والطاقة وصحتك جيده إلى حد كبير هذه الأيام، حاول المحافظة على ذلك اتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الأطعمة السريعة قد يدعمك بقوة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> تتحسن أوضاعك فى العمل وتسير نحو الأفضل بشكل ملحوظ، الكثير من الأرباح المفاجئة فى انتظارك. لا تتطرق إلى مواضيع قد تثير غضب الحبيب لا تضخم الخلافات وتعامل مع الأمور ببساطة.

شبكةعيونالإخبارية

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