أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:
>

تتعلم من دروس الماضى وتقوم بالتغلب على بعض المشاكل المفاجئة التى سوف تقابلك فى العمل بدءًا من اليوم. قدرتك على التفكير السريع تزداد هذه الأيام وسوف تصل لنتائج مرضية جدا

على الصعيد العاطفى:
>

أثرت ضغوط الحياة بالسلب على علاقتك بالشريك فى الفترة السابقة يبدو أنك تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بصحبته، حاول ألا تفسد تلك العلاقة عليك إعادة جسور المحبة والثقة بينكم مرة أخرى.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
>

لديك الكثير من النشاط والطاقة وصحتك جيده إلى حد كبير هذه الأيام، حاول المحافظة على ذلك اتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الأطعمة السريعة قد يدعمك بقوة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>

تتحسن أوضاعك فى العمل وتسير نحو الأفضل بشكل ملحوظ، الكثير من الأرباح المفاجئة فى انتظارك. لا تتطرق إلى مواضيع قد تثير غضب الحبيب لا تضخم الخلافات وتعامل مع الأمور ببساطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى