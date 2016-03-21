أخبار مصر للساعة 10 مساءً.. السيسى يبحث تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية

"اليوم السابع"

نشرخلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، في مقدمتها تغطية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء هم ووزراء التضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ومستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات، من بينها جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعظيم الاستفادة من عناصر القوة الناعمة التى تتمتع بها من خلال الأنشطة الثقافية أو العلمية أو التاريخية التى يُمكن أن تنظمها المؤسسات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصريين فى الخارج للاستفادة مما يتوافر لديهم من أفكار ومقترحات تساهم فى توضيح حقيقة التطورات فى مصر وما تواجهه من تحديات.

إلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

- السيسى يبحث فى اجتماع موسع تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية

- أحمد موسى فى"على مسئوليتى":أنباء عن اختطاف 3 رجال شرطة فى اعتداء كمين الصفا

- بالإنفوجراف.. تعرف على المحظورات فى امتحانات الثانوية العامة 2016

- مشادات خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين.. وأعضاء يغادرونه غاضبين

- نجيب ساويرس: تنظيم سلفى متطرف وراء تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية

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- ضياء رشوان: 30 كاتبًا ومثقفًا يشاركون فى لقاء الرئيس غدًا

- سمير فرج: رفضت تولى منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى الجديد

- مصدر: الزند يؤجل عودته لمصر ويتجه لأداء العمرة

- آسف يا ريس تهنئ سوزان مبارك بعيد الأم: "كل عام والسيدة الهانم بخير وسعادة"

- الأمم المتحدة: وزير الشباب وولى عهد دبى والوليد بن طلال بين الأكثر تأثيرا عربيا

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- رئيس الوزراء: إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا وعرضها على مجلس النواب

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- توقف حركة المرور بشارع مراد فى الجيزة بسبب حريق سيارة ملاكى

- رئيس الوزراء لنواب المنوفية: لا مجاملة فى التعيينات بالوظائف الحكومية

- أسامة شرشر بعد لقاء رئيس الوزراء: تعديل وزارى خلال ساعات يشمل من 8 لـ10 وزراء

- النائب محمود محيى: رئيس الوزراء أكد على دراسة وحل مشكلة الضرائب التصاعدية

- التعليم: حذف اسم البرادعى من المناهج تم خلال فترة الوزير السابق

- وثائق ويكيليكس تكشف: عمرو موسى كان عضواً بـ"الإخوان" أثناء دراسته الجامعية

- نواب المنوفية يفتقدون روح الفريق.. أعضاء مجلس النواب لم يتواصلوا أو يجتمعوا قبل لقاء رئيس الوزراء مثل باقى المحافظات.. سماح سعد: نفتقد روح الفريق.. عصمت زايد: ضيق الوقت السبب.. شديد أبو هندية: التنسيق مفقود

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>- خطة "25-30" فى انتظار اللائحة.. يوسف القعيد: نأمل أن يصوب مجلس الدولة العوار الموجود باللائحة بخفض نسبة تشكيل الائتلافات..ننشر وثيقتنا على النواب لتحديد موقفهم منه.. والائتلاف يدفع بـ5 نواب لرئاسة اللجان وواحد للوكالة

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- من يحتكر الحديث باسم السيسى؟.. "برلمانى" ينشر مقال عبدالله السناوى نقلا عن "الشروق".. يطالب بحوار بين الرئاسة والمجتمع.. يرى البديل الآمن فى الشرعية الدستورية.. ويؤكد: محتكرو النظام ولاؤهم للخارج.. والانفجار شبه محتم

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- بالفيديو.. حرمت من الأمومة 6 أعوام ثم رزقت بـ4 توائم دفعة واحدة

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>- بالفيديو.. بعد انفصاله عن ريم البارودى..أحمد سعد “بينقط” فى إحدى الملاهى

- بالفيديو.. نجيب ساويرس: تنظيم سلفى متطرف وراء تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية

- فى الزمالك .. حب ما تلعب حتى تلعب ما تحب

- 3 خطوات تعيد مانشستر سيتى للمنافسة على الدورى فى الموسم الجديد

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>- موسم استثنائى لنابولى بالدورى الإيطالى

- تفاصيل جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

- الفائزة بالأم المثالية البحرينية: تعلمنا الكفاح من المرأة المصرية

- تعلم القواعد النحوية بالأغانى العامية 21…التمييز (الجزء الثانى)

- كارلا حداد تحتفل بعيد الأم مع ابنتها على ” إنستجرام “

- مايسى ويليامز وديزى ريدلى وديفيد ويليامز فى حفل توزيع جوائز Empire Film

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>- نجوم ونجمات الهند فى حفل توزيع جوائز HT Most Stylish

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