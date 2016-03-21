تعرف على أعراض الأنيميا.. تصيب 1.5 مليار شخصا فى العالم

أعراض الأنيميا

أعراض أنيميا نقص الحديد

متى يجب أن تزور الطبيب؟

مضاعفات الأنيميا

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تعد الأنيميا أو فقر الدم من أكثر أمراض الدم شيوعا على الإطلاق، فهى تصيب أكثر من 1.5 مليار شخصا على مستوى العالم وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO، وهى أكثر 400 نوع مختلف، وتصيب السيدات بشكل أكبر، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز أعراض الأنيميا، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى.>أوضح التقرير أن الأنيميا لها أعراض كثيرة توقف على حسب نوعها، وتشمل: الشعور بالإعياء والتعب مع أقل مجهود وشحوب لون الجلد وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، وضيق التنفس وآلام الصدر والدوخة وضعف التركيز وبرودة اليدين والقدمين والصداع، ولكن إذا كانت الأنيميا طفيفة فقد لا يشعر الشخص بأية أعراض.>قد يعانى هؤلاء المرضى من بعض الأعراض الإضافية مثل: الشعور بالجوع والرغبة فى تناول أشياء غريبة مثل الثلج أو الورق، وانحناء مقدمة الأظافر، والشعور بآلام قوية فى الفم وظهور تشققات على جانبيه.>وحسب مركز "مايو كلينيك" فإن الشخص المصاب بالأنيميا يجب أن يزور الطبيب إذا كان يشعر بالتعب والإرهاق لأسباب غير معروفة، وأيضا يجب أن تزور الطبيب إذا تم رفضك للتبرع بالدم بسبب إصابتك بانخفاض مستويات الهيموجلوبين.>قد تتسبب الأنيميا فى حدوث مضاعفات كثيرة مثل:>1.الإجهاد الشديد: إذا كانت الأنيميا شديدة فقد تشعر بالتعب والإعياء الشديد، وقد لا تستطيع القيام بالأعمال المطلوبة منك.>2.مشاكل القلب: الأنيميا قد تسبب فى سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، وقد يتسبب ذلك مع مرور الوقت فى الإصابة بقصور القلب.>3.الوفاة: قد تتسبب بعض أنواع الأنيميا الوراثية فى تهديد حياة المريض، وحال فقدان الشخص لكميات كبيرة من الدم خلال وقت زمنى قصير، فقد يتسبب ذلك فى وفاته.

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