إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال فى بيت ريما غرب رام الله

>أصيب شاب فلسطينى بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الاثنين، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطينى وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أصيب بالرصاص المطاطى فى قدمه، والعديد من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذى أطلقه جنود الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال فتشت العديد من مزارع الدواجن المحيطة بالقرية، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين.