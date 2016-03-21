أظهري جمالك مع بوبي براون

بوبي براون كوزمتيكس تقدم مجموعة Bobbi Glow، وهي مجموعة منسقة من ألوان وتركيبات لامعة ناعمة لتمنحك لمسة من توهج العام الجديد. من المعالجات المغذية للشفاه إلى ألوان جديدة من لاينر الجل اللامع الذي يحاكي الظلال إويدوم طويلا، توفر لك مجموعة Bobbi Glow متعة استخدام الماكياج بسلاسة والحصول على توهج ناعم وبداية جديدة للفصل الجديد.

جديد، Extra Lip Tint بإصدار محدود

الإصدار الأحدث من مجموعة إكسترا الفائقة التغذية من بوبي. Extra Lip Tint الجديد ينعم الشفاه ويطريها بينما يمنحها لونا ورديا خالصا ليعزز لون الشفاه الطبيعي. مشبع بمركب زيت الزيتون وفيتامين E وC و Babassu Palm Seed Oil، يعمل Extra Lip Tint على تنعيم الشفاه على الفور ومع الوقت ويخفف من مظهر الخطوط والتجاعيد فيها.

جديد، إصدار محدود من Gel Sparkle طويل الاستدامة

يوفر Long-Wear Gel Sparkle تحديدا قابلا للبناء ومظهرا دراميا لعين تتلألأ بمظهر ناعم متعدد الأبعاد يدوم لغاية 12 ساعة بدون أن يتلطخ أو يتكسر ويشكل خطوطا وثنيات.

نصائح الاستخدام: تغمس فرشاة ظلال نظيفة أو أطراف الأصابع النظيفة في عبوة الظلال. يوضع على جفن العين الأسفل بضربات ناعمة ماسحة.

الألوان: Silver Heather, Brown Metal, Opal, Pink Oyster & Goldstone

بودرة الهايلايت/ Highlighting Powder

هذه البودرة ذات التأثير القوي تنساب على البشرة بسلاسة لتمنحها الإضاءة وهي مثالية للهايلايت. تركيبة حريرية وخفيفة الوزن تحتوي على لآلئ عاكسة للضوء كالمرآة لتمنح البشرة إشراقا وتوهجا ينبع من الداخل.

الألوان: Bronze Glow & Pink Glow