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ألمانيا تغلق مدارسها بتركيا حتى الأول من أبريل القادم

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ألمانيا تغلق مدارسها بتركيا حتى الأول من أبريل القادم ألمانيا تغلق مدارسها بتركيا حتى الأول من أبريل القادم

ارشيفية

أعلن بيان صادر من إدارات المدارس الألمانية بتركيا، ونشر على موقع السفارة الألمانية بأنقرة، أن المدارس، ومنها دار للحضانة، قد أغلقت اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 21 مارس وحتى الأول من أبريل القادم.

وذكرت صحيفة “ميلليت” التركية، اليوم، أن سبب إغلاق المدارس الألمانية يعود لتصاعد حدة العمليات الإرهابية وتهديدات المنظمات الإرهابية، ومنها حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش، فضلا عن عطلة عيد الفصح.

كانت السفارة الألمانية بأنقرة وقنصليتها بأسطنبول قد أغلقتا أبوابهما يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن وقوع عمليات إرهابية، وجاء القرار لأسباب أمنية بعد حادث تفجير العاصمة التركية الانتحاري الأسبوع الماضي والذي خلف 37 قتيلا و125 جريحا.

وأكد بيان أصدرته السفارة الألمانية بأنقرة أن الهجوم الإرهابي بالعاصمة التركية “يشكل تهديدا خطيرا على ممثلياتنا في أنقرة واسطنبول، ولهذا السبب اتخذ قرار بإغلاقها كإجراء احترازي على خلفية الحادث الإرهابي”.

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