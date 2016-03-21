أزمة بين عبد المنصف وصدقي في إنبي بسبب عدم المشاركة و ' هاتف المدير الفني '

أزمة حادة يشهدها نادي إنبي بين حارس الفريق محمد عبد المنصف والمدير الفني حمادة صدقي.

واندلعت الأزمة عقب استبعاد صدقي لعبد المنصف من تشكيل الفريق للمباراة الثالثة علة التوالي في لقاء افريكا سبور الايفواري امس بالكونفدرالية الإفريقية، لحساب الحارس علي لطفي.

وكان إنبي قد تأهل لدور الـ16 الأول في الكونفدرالية بالفوز 6-1 على ممثل كوت ديفوار بمجموع المباراتين.

وبدأت الأزمة بين الطرفين خلال مباراة بين فريق الشباب والفريق الأول والتي اعترض فيها عبد المنصف على قيام المدير الفني بالانشغال عن متابعة المواجهة باستخدام هاتفه، وهو ما رفضه الحارس وقام بلإبلاغ عبد الناصر محمد مدير الكرة برفضه عدم احترام اللاعبين وأدت لحدوث أزمة بين الطرفين.

وأكد حارس الزمالك السابق للمقربين منه أنه ملتزم في تدريباته مع النادي ويرفض افتعال اي مشكلات مع المدير الفني.

ولكن عبد المنصف أكد أنه سيطلب من الإدارة تفسير الأمر خصوصا أنه لا يوجد سبب واضح لاستبعاده خصوصا أنه الحارس الاساسي في الموسم الجاري للفريق البترولي.