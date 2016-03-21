تأجيل أولى جلسات الاستشكال الثاني لإسلام بحيري على حبسه إلى 4 أبريل

أجلت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيري، على حبسه عام بتهمة “ازدراء الأديان”، لـ 4 أبريل المقبل، لحضور المتهم من محبسه، حسبما أفاد مراسلنا.

قال المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، أن” حضور موكله تعذر، لجلسة الاستشكال الثاني على حبسه عامًا؛ إثر اتهامه بازدراء الأديان، أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، وذلك بسبب عدم إخطار السجون بموعد انعقاد الجلسة”.

وأضاف محامي بحيري في تصريحات صحفية خاصة لـوكالة أنباء أونا، ” أنه سوف يطلب من هيئة المحكمة التأجيل لحين إخطار النيابة لقطاع مصلحة السجون” .

وكان من المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد سراج، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، أولى جلسات الاستشكال الثاني المقدم من المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، والمحبوس لمدة عام لـ”اتهامه بازدراء الأديان” .

كما كان دفاع إسلام بحيري، قد تقدم بطلب الاستشكال الثاني إلى المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والذي حدد جلسة ٢١ مارس، لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة.

وقررت محكمة جنح الجمالية، في وقتٍ سابق ، رفض استشكال الباحث إسلام بحيري الأول على حكم حبسه عامًا، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده.

يذكر أن محكمة مستأنف مصر القديمة، قد قضت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد.