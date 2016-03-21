الخميس المقبل.. MBC مصر تعرض الجزء التاسع من «راجل وست ستات» حصريًا

كتبت – إنجي لطفي

تنفرد شبكة قنوات MBC مصر، بالعرض الجديد اليومي لحلقات الجزء التاسع من “راجل وست ستات”، والذي يشهد عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية “رمزي” لُيشارك في بطولة الحلقات مع الفنان أشرف عبد الباقي.

ومع أبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.

وتتواصل خلال حلقات الجزء التاسع المُفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي تحدث لأفراد أسرة “عادل” أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة بسبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشأ من افعال صديق البطل وابن عمه “رمزي” والتي تتصف في أغلبها بالغباء، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة والساخرة خلال الأحداث.

ومن جانبه عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بعودة مسلسل “راجل وست ستات”، وقال أن الأسرة المصرية والعربية إرتبطت لسنوات طويلة بشخصيات المسلسل وبالمواقف والمُفارقات الكوميدية التي تحدث يوميًا، وأشار إلى أن تقديم أجزاء جديدة من هذا العمل دليل على إستمرار نجاحه وإقبال المشاهدين على متابعته.

وأكد “عبد الباقي” أن عودة الفنان سامح حسين للمُشاركة في أحداث الجزء التاسع ستمثل إضافة للأحداث وستظهر الكثير من المُفارقات الضاحكة مع عودة “رمزي” في صورة مختلفة خلال الحلقات، وقال أن كل نجوم العمل من الأجزاء السابقة يشاركون في الجزء التاسع.

ومن زاويته أشار منتج المسلسل صادق الصباح إلي أنه سعيد بعودة مسلسل “راجل وست ستات”، ومُشاركة كل أبطاله في الحلقات الجديدة، وأكد أن الأحداث تشهد الكثير من المواقف الضاحكة والأحداث الغير تقليدية التي ستساهم في رسم البسمه على وجوه المشاهدين.