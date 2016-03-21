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محافظ الأقصر يناقش «نادي الطيران» ترتيبات مهرجان البالون الدولي الأول

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محافظ الأقصر يناقش «نادي الطيران» ترتيبات مهرجان البالون الدولي الأول محافظ الأقصر يناقش «نادي الطيران» ترتيبات مهرجان البالون الدولي الأول

محمد بدر، محافظ الأقصر – أرشيفية

 

إلتقى محمد بدر، محافظ الأقصر، مع وفد من نادي الطيران المصري لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم مهرجان البالون الدولي الأول بالأقصر، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري بعد إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة.

قال المهندس وفيق التابعي سكرتير عام نادي الطيران المصري أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 30 دولة أسيوية وأوروبية وأمريكية منها اليابان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهونج كونج، والمهرجان ينظمه نادي الطيران المصري برعاية مجلة آخر كلام.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن الطيران بالبالون فوق المناطق الأثرية، حيث يصل عدد البالونات المشاركة إلى حوالي 80 بالون يقومون بالتحليق في سماء الأقصر للتأكيد على الأمن والأمان، الذي تنعم به الأقصر ومصر وبما يساهم في نشر الرياضيات الجوية والترويج لها ولتنشيط السياحة والتأكيد على أن ارض الوطن آمنة وقدرة الدولة علي إدارة المهرجانات العالمية والدولية.

ولفت التابعي إلى تنظيم المهرجان من قبل لجنة خاصة مشكلة من اللواء محمد زمزم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران المصري والطيار مهندس سمير عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة نادي الطيران وإيمان حمد الله رئيس مجلس إدارة مجلة آخر كلام وكابتن احمد فرغل أمين صندوق نادي الطيران المصري.

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