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مدير أمن دمياط: لم يتم حرق منازل الإخوان بالبصارطة خلال الحملات الأمنية

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مدير أمن دمياط: لم يتم حرق منازل الإخوان بالبصارطة خلال الحملات الأمنية مدير أمن دمياط: لم يتم حرق منازل الإخوان بالبصارطة خلال الحملات الأمنية
نفى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، ما تردده عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، عن قيام قوات الشرطة والجيش بحرق منازل تابعة للإخوان.

وأكد دويدار لـ"اليوم السابع" أن حملة أمنية توجهت صباح اليوم الاثنين، لضبط عدد من العناصر المطلوبة على ذمة قضايا عنف وإثارة شغب، والذين فروا هاربين وبعد انصراف القوات تردت شائعات ونشرت صورا تروج لقيام القوة بحرق منازل للإخوان وهذا ما لم يحدث.

يذكر أن عناصر الإخوان تداولوا صورا وفيديوهات على مواقع السوشيال ميديا لحرق منازلهم على يد أفراد الشرطة.


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