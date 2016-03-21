عزل 15 من «قضاة من أجل مصر» وتأجيل الحكم على 55 آخرين لـ 28 مارس

قضى المجلس الأعلى لتأديب القضاة، بعزل 15 قاضيًا من “قضاة من أجل مصر”، وإحالتهم للمعاش.

كما قضى المجلس بمد أجل الحكم على 55 آخرين في بيان رابعة لجلسة 28 مارس، للنطق بالحكم.

وكانت قد عقدت جلسة الحكم في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، اليوم الإثنين، حسبما أفاد مراسلنا.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، والتي شملت عدة أوجه، أهمها “بطلان الحكم، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال”.

كما فندوا ” استناد “الحكم” إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون”.

وأصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة حكمًا ابتدائيًا (أوليًا) في 14 مارس 2015م، يقضي بإحالة المستشارين المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية.

ويذكر أن المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرار بإحالة القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية.

> وجاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013م، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.