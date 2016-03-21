بالصور..مظاهرات مؤيدة لفلسطين خلال انعقاد مؤتمر اللوبى الصهيونى بواشنطن

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المئات من مؤيدى فلسطين تظاهروا فى ساعة مبكرة من اليوم أمام الفندق الذى يقيم فيه سفير إسرائيل بالأمم المتحدة دانى دانون فى الوقت الذى يعقد فيه اللوبى الصهيونى بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمره السنوى "إيباك" بواشنطن.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل وتحرير دولة فلسطين ، وتطور الأمر إلى الاشتباك مع حراس الفندق ومع نشطاء من "الإيباك".

ومن جانبه علق سفير إسرائيل بالأمم المتحدة "دانى دانون" على المظاهرات بالقول أن اعداء إسرائيل يريدون تشويه صورتها فى الساحة الدولية ، موضحا أن هذه التظاهرات لن تؤثر على فعاليات المؤتمر الذى ألقى فيه نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن خطابا وسيلقى 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية خطاباتهم أمام الإيباك هم هيلارى كلينتون ودونالد ترامب ،وتيد كروز ،وجون كاسيك.

وكان "بايدن" قد ألقى خطابا أمام "الإيباك" دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إظهار التزامها بحل الدولتين لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين وقال إن التوسع فى الاستيطان يُضعف احتمالات السلام.

وقال بايدن إن عملية توسيع المستوطنات التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بشكل مطرد ومنهجى وإضفاء الشرعية على البؤر (الاستيطانية) ومصادرة الأراضى يضعف فى رأيه احتمال حل الدولتين."

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