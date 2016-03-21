أحمد عادل يكشف عن المرة الوحيدة التي فكر فيها في ترك الأهلي

لم يفكر أحمد عادل عبد المنعم في الرحيل عن النادي الأهلي سوى مرة واحدة رغم أنه لا يعد الحارس الأساسي للفريق.

وقال أحمد عادل: "الحارس الاحتياطي للأهلي أفضل من الانتقال لنادٍ آخر، فلا أتصور نفسي بقميص آخر غيره".

وأوضح "المرة الوحيدة التي فكرت فيها بالرحيل، عندما تلقيت عرضا للاحتراف في فرنسا ببلوغي 18 عاما، ولم تكلل المفاوضات بالنجاح مع كل من ثابت البطل ومحمود الخطيب".

وأضاف عبر قناة (سي بي سي) "اللعب للزمالك مستحيل حتى لو تركني الأهلي، مع احترامي للزمالك، فهو ناد كبير، ولكن اسمي ارتبط بالأهلي حتى بلوغي 30 عاما، فهو شرف لي وعائلتي".

وواصل "أفضل مدرب عملت معه بالنادي حسام البدري، فهو مدير فني مصري بعقلية أوروبية، كما أن الثلاثي أحمد ناجي وطارق سليمان وإبراهيم رياض، هم أفضل مدربي حراس المرمى الذين عملت معهم".

وأشار "وفاة أبي نقطة تحول، لقد كانت أمنية حياته أن أكون الحارس الأساسي للأهلي، وكان يقوم بتدريبي في أي مكان به نجيلة، وممارسة كرة القدم لم يكن ضمن حساباتي، بل كنت أذهب للعب مع أصدقائي بنادي الشمس".

وأضاف "كابتن إكرامي هو مثلي الأعلى محليا، أما عالميا أعشق جيانلويجي بوفون، وأتابعه منذ بلوغي 17 عاما، لدرجة أن الإيميل القديم لي كان يحمل اسمه".

وأتم أحمد عادل "شريف إكرامي أخي وعشرة واحترام متبادل على مدار 7 سنوات، وكنا سويا في قطاع الناشئين، وهناك منافسة شريفة بيننا، ونساند بعض".