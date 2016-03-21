كوريا الشمالية تطلق قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت خمس قذائف قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، اليوم الاثنين، وسط تنامي التوتر بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إن القذائف التي لم تحدد نوعها أطلقت من جنوبي مدينة هامهونج وسقطت على بعد 200 كيلومتر في المياه الواقعة إلى الشرق من كوريا الشمالية، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت بيونجيانج قد أطلقت صاروخين باليستيين الجمعة الماضية، فيما تواصل تحديها لعقوبات جديدة فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بعد تجربة نووية وأخرى صاروخية أجرتهما في وقت سابق من العام.