أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كوريا الشمالية تطلق قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي

Google+ Print
كوريا الشمالية تطلق قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي كوريا الشمالية تطلق قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي

ارشيفية

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت خمس قذائف قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، اليوم الاثنين، وسط تنامي التوتر بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إن القذائف التي لم تحدد نوعها أطلقت من جنوبي مدينة هامهونج وسقطت على بعد 200 كيلومتر في المياه الواقعة إلى الشرق من كوريا الشمالية، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت بيونجيانج قد أطلقت صاروخين باليستيين الجمعة الماضية، فيما تواصل تحديها لعقوبات جديدة فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بعد تجربة نووية وأخرى صاروخية أجرتهما في وقت سابق من العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا