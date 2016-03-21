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القوات التونسية تقتحم منزل يتحصن به إرهابى بمنطقة "الصياح" فى بن قردان

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القوات التونسية تقتحم منزل يتحصن به إرهابى بمنطقة "الصياح" فى بن قردان القوات التونسية تقتحم منزل يتحصن به إرهابى بمنطقة "الصياح" فى بن قردان

قامت الوحدات الخاصة للحرس الوطنى بتونس مدعومة بالقوات العسكرية صباح الاثنين، باقتحام المنزل الذى يتحصن به الإرهابى محمد الكردى فى منطقة "الصياح" بمدينة بن قردان الحدودية بعد ساعات طويلة من تبادل إطلاق النار.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن القوات عثرت على جثة واحدة داخل المنزل, فيما تتواصل عملية التفتيش.
>وكانت القوات العسكرية التونسية تمكنت أمس الأحد من القضاء على عنصرين إرهابيين كانا يتحصنان فى ذات منزل.

يذكر أن ثلاثة عسكريين وفرد أمن وآخر من الحرس الوطنى ومدنى واحد أصيبوا فى المواجهات الجارية فى المنطقة منذ ظهر الأحد، بحسب آخر بلاغ مشترك لوزارتى الدفاع والداخلية
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