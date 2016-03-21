أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الصحية بكفر الشيخ

Google+ Print
اليوم.. وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الصحية بكفر الشيخ اليوم.. وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الصحية بكفر الشيخ
يتفقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ صباح الغد الإثنين، عدد من المنشآت الصحية بمدينة كفر الشيخ والرياض وعدد من القرى .

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ستفقدان المستشفى العام والتطويرات التى تشهدها المستشفى ومستشفى الرمد ومركز الكبد ومستشفى الحمراوى ومستشفى الرياض .

وأضافت أن الوزير سيتقد مؤتمراً صحفياً بديوان عالم المحافظة، قبل تفقده لعدد من المنشات الصحية.


>بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية لفيروس سى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365