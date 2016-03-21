اليوم.. وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الصحية بكفر الشيخ

يتفقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ صباح الغد الإثنين، عدد من المنشآت الصحية بمدينة كفر الشيخ والرياض وعدد من القرى .

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ستفقدان المستشفى العام والتطويرات التى تشهدها المستشفى ومستشفى الرمد ومركز الكبد ومستشفى الحمراوى ومستشفى الرياض .

وأضافت أن الوزير سيتقد مؤتمراً صحفياً بديوان عالم المحافظة، قبل تفقده لعدد من المنشات الصحية.

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