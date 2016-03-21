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حركة تنقلات محدودة بـ"الداخلية" عقب خروج رئيس أكاديمية الشرطة على المعاش

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حركة تنقلات محدودة بـ"الداخلية" عقب خروج رئيس أكاديمية الشرطة على المعاش حركة تنقلات محدودة بـ"الداخلية" عقب خروج رئيس أكاديمية الشرطة على المعاش
أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، القرار رقم 497 لسنه 2016 بتعيين اللواء مدحت حنفى من أكاديمية الشرطة "إدارة متابعة المعايير والاداء" إلى قطاع الوثائق "إدارة متابعة المعايير والإدارية"، و اللواء مصطفى النيمسى من أكاديمية الشرطة "إدارة متابعة المعايير والأداء" إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية "إدارة متابعة المعايير"، واللواء محمد عبدالله عبد الشافى إبراهيم الشربينى من مدير كلية الشرطة إلى مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.

وشمل القرار تعيين اللواء دكتور أحمد عادل محمد العمرى من كبير معلمى كلية الشرطة إلى كبير معلمى كلية الدراسات العليا، واللواء دكتور أحمد ابراهيم مصطفى سليمان من مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير إلى مدير كلية الشرطة، و اللواء هشام السيد محمد الطناحى من وكيل الإدارة العامة للمكتب الفنى الوزير إلى مدير الادارة العامة للمكتب الفنى للوزير، واللواء هشام يحيى عيسى محمود ناصر من كبير معلمى الدراسات العليا إلى كبير معلمى كلية الشرطة.

وزير الداخلية يعتمد محمد الشربينى رئيسا لأكاديمة الشرطة
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