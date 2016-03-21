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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 21/3/2016 برج الأسد حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:
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اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، يمكنك أن تقود أى اجتماع أو مفاوضة بكل سهولة وبطريقة غير مباشرة، وستجد جهودك تقديرًا من رؤساء العمل وإذا كنت تفكر فى امتلاك أى شيء كالعقارات أو الأراضى أو حتى السيارات يمكنك الاستثمار فيها اليوم بكل ثقة فأنت مؤهل للحصول على صفقة جيدة ولكن اقرأ وثائقك بعناية قبل أن توافق على الشروط.

على الصعيد العاطفي:
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انشغلت لفترة طويلة بعملك ولم تولى علاقاتك الاجتماعية والعاطفية الاهتمام الكافى لذا يجب أن تعيد حساباتك وتنتبه من جديد لعلاقاتك وتمنحها بعض الحياة والحيوية قبل فوات الأوان.

برج الأسد على الصعيد الصحى:
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تحتاج عيناك إلى العناية بها خاصة أنك تجهدها أكثر من اللازم فى العمل، تذكر أنه بدونها لن يمكنك إنجاز أى شيء فاحرص على أن تذهب لطبيب العيون ولا تتجاهل المتاعب التى تشكو منها كى لا تتدهور الأمور فجأة دون أن تتوقع ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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إذا كان عملك يتعلق بالتعاملات العقارية سيكون اليوم بالنسبة لك مشرقًا، وكذلك الأشخاص الذين ينوون البدء فى تعلم شيء جديد، سواء كان له علاقة بالعمل أو بهواية تود تعلمها ثم ممارستها بانتظام.

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مصر 365

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