برج الثور حظك اليوم الاثنين 21\3\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

> فرصة عمل فى الخارج تعرض عليك اليوم، حاول التفكير جيدًا فى الأمر ودراسته من كافة النواحى لتتخذ القرار السليم، كنت فى الفترة الماضية غير مسرور بالعمل الذى توجد فيه الآن، لذلك فالفرصة الآن مناسبة جدًا؛ للدخول لمجال عمل جديد عليك وفى مكان بعيد عن نشأتك. برج الثور على الصعيد العاطفى:

> الحنين إلى حبيبك الأول ياخذك اليوم ولمدة أيام مقبلة أيضًا، شريك حياتك الحالى يشعر بأنك تفكر فى شئ بعيدًا عنه، للحفاظ على حياتك العاطفية وهدوءها عليك التأنى والعيش فى الواقع، شريك حياتك يعاملك بحب، حاول الحفاظ على ذلك فهى فرصة لن تتكرر ثانية. برج الثور على الصعيد الصحى:

> الوقت قد حان للبدء فى نظام غذائى لانقاص وزنك، شريك حياتك يزعجه وزنك الزائد، كما أن المضايقات التى تتعرض لها بشكل دائم تنذرك بضرورة البدء بنظام غذائى لانقاص وزنك سريعًا، القليل من الممارسات الصحية مثل عدم تناول الطعام بالخارج وممارسة الرياضة يحسن صحتك بشكل كبير، حافظ على ذلك واغتنم الفرصة. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> العودة لأصدقائك القدامى أمر ضرورى جدًا لتحسين حالتك النفسية، منذ فترة طويلة لم تقابل أحدًا من أصدقاؤك ولا أقاربك، لذا يجب أن تعطى جزء من وقتك للعائلة ومقابلة الأصدقاء، فمثل هذه اللقاءات ستجعلك ودودًا وستنعكس على حالتك المزاجية والنفسية أيضًا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365