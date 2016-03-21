أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21/3 /2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21/3 /2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21/3 /2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>بداية مبشرة فى مجال عملك، تلتقى ببعض الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع طبيعتك الذكية التى لا تقبل التحدى فى المجالات العملية، فإما أن تكون أو لا تكون، لكن الاعتماد على القدرات الفردية فقط لن يجدى فى هذه الفترة، خاصة أن عليك إثبات نفسك حتى تكسب ثقة رؤسائك فيك، وتمضى هذه الفترة بنجاح.

على الصعيد العاطفى:


>تحتاج إلى كثير من التركيز فى قراراتك مع شريك حياتك، فالتردد لا يولد إلا مزيداً من الفجوات والمشكلات التى تنشب بينك وبين الحبيب بسبب اعتقاده إنك غير قادر على تقييم مشاعرك تجاهه، حاول أن تتخلص من بعض الصفات التى تسبب مصدر إزعاج لعلاقتكم مثل الغموض الذى يسيطر على شخصيتك فى كثير من الأحيان.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>وعكة صحية خفيفة بسبب تقلب الأحوال الجوية، من المفضل فى هذه الأيام من السنة أن تتعرف على درجات الحرارة مسبقاً قبل أن تحدد الملابس التى ترتديها، حتى تستطيع أن تتعامل بمرونة مع هذه التقلبات وتتجنب مشكلاتها.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هادئة فى مجال العمل خاصة أن لديه مهارات فردية كثيرة، لكن لابد أن يستخدمها بجانب الاستفادة من خبرات الموجودين فى محيط العمل، ولا تنسى أن التردد يشغل حيز كبير من تفكيرك ويجعل مشكلاتك مع شريك حياتك أكثر تعقيداً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى