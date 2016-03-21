برج العقرب حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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فرصة متميزة فى الطريق إليك تمكنك من إنهاء الأعمال المعلقة لديك، وتمنحك وقت فراغ يمكنك الاستفادة منه فى الكثير من الأشياء لكنك قد تضطر إلى تغيير طريقتك التقليدية والمعتادة فى العمل وربما هذا هو الوقت المناسب من أجل كسر الروتين التقليدي.تعد مفاجأة لشريك حياتك وتسرف فى الرومانسية قليلاً لكن فى المقابل سيكافئك الشريك على ذلك. تشعر بأنك سخى جدًا اليوم سواء فى النفقات أو فى المشاعر وهذا يقابله استجابة عاطفية إيجابية من شريك حياتك مما يمنحك يومًا رائعا فى النهاية.الإجهاد العقلى والتوتر الشديد هو السبب فى الصداع الذى تعانيه وقد لا تتحسن حالتك هذه إلا بتغير الظروف الخارجية بشكل ملحوظ عنها ستلاحظ انخفاض مستوى الإجهاد العقلى وتستعيد طريقتك المعتادة فى التفكير والإنجاز.لديك شخصية موهوبة ومثيرة للإعجاب تجعلك محط انظار الجميع اليوم بما فى ذلك الأشخاص الذين يحبونك والأشخاص الذين يضمرون لك بعض المشاعر السلبية، حاول أن تأخذ الجانب الإيجابى من الموضوع وتتجاهل البقية وركز على أهدافك وكن حذرًا بشأن أخطائك لأن الأضواء مركزة عليك.