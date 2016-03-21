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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 21/3/2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

على الصعيد المهنى:
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فرصة متميزة فى الطريق إليك تمكنك من إنهاء الأعمال المعلقة لديك، وتمنحك وقت فراغ يمكنك الاستفادة منه فى الكثير من الأشياء لكنك قد تضطر إلى تغيير طريقتك التقليدية والمعتادة فى العمل وربما هذا هو الوقت المناسب من أجل كسر الروتين التقليدي.

على الصعيد العاطفى:
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تعد مفاجأة لشريك حياتك وتسرف فى الرومانسية قليلاً لكن فى المقابل سيكافئك الشريك على ذلك. تشعر بأنك سخى جدًا اليوم سواء فى النفقات أو فى المشاعر وهذا يقابله استجابة عاطفية إيجابية من شريك حياتك مما يمنحك يومًا رائعا فى النهاية.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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الإجهاد العقلى والتوتر الشديد هو السبب فى الصداع الذى تعانيه وقد لا تتحسن حالتك هذه إلا بتغير الظروف الخارجية بشكل ملحوظ عنها ستلاحظ انخفاض مستوى الإجهاد العقلى وتستعيد طريقتك المعتادة فى التفكير والإنجاز.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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لديك شخصية موهوبة ومثيرة للإعجاب تجعلك محط انظار الجميع اليوم بما فى ذلك الأشخاص الذين يحبونك والأشخاص الذين يضمرون لك بعض المشاعر السلبية، حاول أن تأخذ الجانب الإيجابى من الموضوع وتتجاهل البقية وركز على أهدافك وكن حذرًا بشأن أخطائك لأن الأضواء مركزة عليك.

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مصر 365

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